Российские старшеклассники получат новые учебники по химии, физике и биологии

Новые учебники по биологии, физике и химии разработают к 2027 году

К 2027 году в России для старших классов разработают новые учебники по биологии, физике и химии. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, его слова привела пресс-служба ведомства.

К работе над учебниками привлекли МФТИ и Российскую академию наук.

«Одновременно готовятся учебники для углубленного обучения», — сказал Кравцов.

Кроме того, в 2026 году в более чем 22 тысячах школ запланировали оснащение кабинетов по физике с широкими возможностями проектной деятельности и проведения опытов, а в 2027-м — по биологии и химии в более чем 20 тысячах школ.

Кравцов отметил, что началась подготовка учебных пособий «Шаг в агротех», которые охватывают восемь специализаций агротехнологических классов. По итогам апробации некоторые издания включат в федеральный перечень учебников.

Ранее стало известно, что учебник по истории пополнится главами о северокорейских солдатах.