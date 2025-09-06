Министр просвещения Кравцов: все российские школы перешли на единую программу

Единые федеральные программы обучения ввели для всех школ России с начала нового учебного года. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью РИА «Новости» на полях Восточного экономического форума.

Программы включают пять вариантов учебных планов для начального образования, шесть для основного и девятнадцать для среднего с учетом преподавания родных языков и учитывают пятидневную и шестидневную учебную неделю.

По словам министра, все школы применяют нормы, утвержденные приказом номер 704, для формирования единого образовательного пространства. Документ обеспечивает одинаковое качество обучения для всех регионов.

«Мы выстроили систему содержания образования, качества обучения вне зависимости от того, где обучается и проживает тот или иной ученик», — заявил Кравцов.

Кравцов отметил, что единая программа обучения уже действует с начала текущего учебного года.

Ранее стало известно, что в список литературы для внеклассного чтения учащихся 10-11 классов включили антологию стихотворений «ПоэZия русской зимы». В сборник вошли произведения 27 поэтов, освещающих события, связанные с Украиной и специальной военной операцией.

