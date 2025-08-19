Антология стихотворений «ПоэZия русской зимы», выпущенная RT, была включена в список литературы для внеклассного чтения учащихся 10-11 классов.
В сборник вошли произведения 27 поэтов, освещающих события, связанные с Украиной и специальной военной операцией. Составляла подборку произведений главный редактор RT Маргарита Симоньян, подчеркнувшая планы агентства продолжать выпуск подобной серии изданий.
Весной Министерство просвещения РФ опубликовало перечень отечественных кинолент и мультфильмов, рекомендуемых для просмотра семьями и образовательными учреждениями в рамках внеурочного воспитания и дополнительного образования.
