Антология стихотворений «ПоэZия русской зимы», выпущенная RT , была включена в список литературы для внеклассного чтения учащихся 10-11 классов.

В сборник вошли произведения 27 поэтов, освещающих события, связанные с Украиной и специальной военной операцией. Составляла подборку произведений главный редактор RT Маргарита Симоньян, подчеркнувшая планы агентства продолжать выпуск подобной серии изданий.

Весной Министерство просвещения РФ опубликовало перечень отечественных кинолент и мультфильмов, рекомендуемых для просмотра семьями и образовательными учреждениями в рамках внеурочного воспитания и дополнительного образования.