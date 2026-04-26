Российские школьники получили золотые медали международной олимпиады по биологии

Сборная российских школьников завоевала четыре золотые медали на II Международной олимпиаде по биологии имени Авиценны. Как сообщила пресс-служба Министерства просвещения России, соревнования прошли в Узбекистане.

Победителей поздравил глава ведомства Сергей Кравцов, поблагодарив учителей за знания, которые они передали победителям.

«Мы гордимся нашими ребятами: их победа на международной арене еще раз доказала, что развитие естественно-научного образования приносит реальные плоды. Российская школа всегда славилась фундаментальной подготовкой, и сегодняшний успех — прямое тому подтверждение», — заявил он.

К поздравлениям присоединился вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. В своем выступлении он напомнил, что президент Владимир Путин назвал достижения в биологии и генетике главными технологиями XXI века.

«Очень ценно, что у нас есть такие звездочки-медалисты, которые в будущем могут сделать важный вклад в улучшение жизни людей и сохранение всей живой природы. И, что особенно важно, рядом с ними есть наставники и родители, которые поддерживают ребят и помогают им развиваться», — заявил Чернышенко.

В состав российской сборной вошли три ученика московской общеобразовательной школы Центра педагогического мастерства и ученик подмосковного Физтех-лицея имени Капицы.

Каждый из них завоевал отдельную золотую медаль, а один стал абсолютным чемпионом, получив самые высокие баллы за теорию и практику.

Руководителями сборной выступили заместитель декана, доцент биологического факультета МГУ Галина Белякова и ее заместитель — старший преподаватель Евгений Шилов.

В начале этой недели восьмиклассник из Королевского лицея научно-инженерного профиля занял первое место в XVII Международном турнире продвинутого уровня по информатике IATI. На конкурсе юноша показал умение решать задачи на языках программирования C/C++.