Школьник из Подмосковья занял 1-е место на международном турнире по информатике

Сборная России приняла участие в XVII Международном турнире продвинутого уровня по информатике IATI. Одним из участников стал школьник из Московской области Николай Кондратенко, который занял первое место в младшей лиге. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Николай Кондратенко учится в 8 классе Королевского лицея научно-инженерного профиля. В рамках конкурсного испытания он решал задачи на языках программирования C/C++.

В пресс-службе отметили, что Николай активно участвует и побеждает в олимпиадах различного уровня. В текущем учебном году он завоевал победу на региональных этапах Всероссийской олимпиады школьников по информатике (программирование) и Олимпиады им. Л. Эйлера, а также получил призовое место на Олимпиаде им. Дж. К. Максвелла.

Всего российские школьники были удостоены восьми золотых и четырех серебряных медалей.

Международный турнир является одним из этапов подготовки ребят к 38-й Международной олимпиаде по информатике, которая пройдет с 9 по 16 августа в Узбекистане.