Российские школьники 11 июня сдают ЕГЭ по обществознанию и физике

В школах России 11 июня пройдут экзамены по обществознанию и физике. ЕГЭ в этот день будут сдавать около 397 тысяч выпускников, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Экзамен будет проходить во всех регионах, для организации процесса задействовали 4406 пунктов проведения экзаменов. Мониторинг хода ЕГЭ проводят около 11 тысяч общественных наблюдателей.

Экзамен по обществознанию включает две части из 25 заданий, из них на девять вопросов нужно будет дать развернутый ответ. Продолжительность экзамена — три часа 30 минут.

ЕГЭ по физике сдают почти 131 тысяча школьников. В экзамене — две части из 26 заданий. Ученикам предстоит решить все задачи за три часа 55 минут. Разрешено использовать непрограммируемый калькулятор и линейку.

Абитуриенты в 2026 году смогут подавать документы одновременно в пять вузов и на пять направлений. Оригинал аттестата не потребуется, достаточно заверенной копии.