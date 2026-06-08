Абитуриенты в этом году могут подавать заявления одновременно в пять вузов

Поступающие в вузы могут подавать заявления одновременно в пять учебных заведений и на пять направлений. Об этом заявил юрист Иван Курбаков в беседе с РИА «Новости» .

Он уточнил, что в этом году на программы бакалавриата и специалитета действует ограничение: не больше пяти вузов и до пяти направлений в каждом. Поступающие вправе принимать участие в конкурсе как на бюджет, так и на платные места. Оригинал аттестата не потребуется, достаточно заверенной копии.

«Особое значение имеет право абитуриента на прохождение вступительных испытаний в установленные сроки по утвержденным критериям. Также они вправе заранее ознакомиться с программами испытаний и получить консультацию по подготовке к ним», — объяснил юрист.

Он обратил внимание, что льготные категории имеют право на особую квоту в размере не менее 10% от бюджетных мест. Отдельным льготникам достаточно предоставить результаты ЕГЭ — внутренние испытания для них не обязательны.

Ранее депутат ГД Ольга Пилипенко заявила, что в этом году вузы самостоятельно определяют размер скидок на платное обучение, в том числе для олимпиадников.