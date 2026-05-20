Россия и Китай в Годы образования уделят особое внимание прорывным дисциплинам

Россия и Китай во время перекрестных Годов образования уделят особое внимание прорывным учебным дисциплинам и внедрению инновационных технологий. Об этом на церемонии открытия заявил президент Владимир Путин.

Он отметил важность совместной инициативы и добавил, что Годы образования — это 10-й по счету межгосударственный перекрестный проект России и Китая. Программа Годов образования, по словам Путина, будет насыщенной и разнообразной, она охватывает также гуманитарные и исторические науки, включает проекты в сфере высшего, среднего профессионального и школьного образования.

«Особое внимание будет уделено прорывным учебным дисциплинам, связанным с внедрением инновационных технологий, нацеленным на создание совместных лабораторий и передовых центров по наукоемким направлениям», — подчеркнул президент.

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал запуск Годов образования стратегическим решением. Перекрестными Годами российско-китайского сотрудничества в области образования объявили 2026–2027 годы.