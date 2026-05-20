КНР и РФ проведут годы китайско-российского сотрудничества в области образования

Россия и Китай проведут годы китайско-российского сотрудничества в области образования. Председатель КНР Си Цзиньпин назвал запуск перекрестных годов образования стратегическим решением, сообщил ТАСС .

«Запуск годов китайского-российского сотрудничества в области образования… это стратегическое решение, которое приняли мы с президентом [России Владимиром] Путиным, исходя из долгосрочного развития китайско-российских отношений», — отметил Си Цзиньпин.

Перекрестными Годами российско-китайского сотрудничества в области образования объявили 2026–2027 годы. Сотрудничество в сфере образования — важный аспект стратегического взаимодействия между двумя странами.

Церемония открытия прошла в Большом западном зале Дома народных собраний. С приветственным словом выступил министр образования КНР Хуай Цзиньпен. Затем поочередно к аудитории обратились Си Цзиньпин и Путин.

Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что главы двух стран за чаем обсудят вопросы международной повестки.