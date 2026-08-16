Роспотребнадзор напомнил о правилах организации рабочего места школьника

Освещение, правильное расположение стола и монитора помогают снизить нагрузку на зрение и позвоночник, а также сохранить концентрацию внимания. Роспотребнадзор дал советы, как организовать рабочее место школьника. Рекомендации ведомство опубликовало в телеграм-канале в виде карточек.

Рабочее место должно быть удобным, хорошо освещенным и соответствовать росту ребенка. Стол нужно располагать рядом с окном для обеспечения естественного освещения. Необходимо также дополнить освещение настольной лампой. Для правшей свет должен падать слева, для левшей — справа.

При наличии компьютера монитор должен располагаться прямо перед глазами на расстоянии 60-70 сантиметров. Периодически нужно делать перерывы в работе, отметили в Роспотребнадзоре.

Письменный стол должен быть правильно подобран по размеру и высоте, отметила травматолог-ортопед Наталья Григорьева. Неудобное рабочее место может увеличить нагрузку на позвоночник и органы зрения.