Рособрнадзор вынес предостережения 20 ведущим российским вузам

Рособрнадзор объявил 19 вузам предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В список получателей вошли крупные исследовательские центры и высшие учебные заведения.

В их числе оказались Ессентукский институт управления, бизнеса и права, Удмуртский государственный аграрный университет, Российский университет дружбы народов, Московский институт предпринимательства и права, Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии имени Д. Н. Прянишникова, Адыгейский государственный университет и другие заведения.

В феврале Рособрнадзор объявил о нарушениях в семи учебных заведениях, а в апреле подобные предупреждения получили Автомобильно-транспортный институт и Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого.

Подробные основания вынесения Рособрнадзор разместил в Едином реестре контрольных мероприятий.