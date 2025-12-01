Рособрнадзор вынес предостережения трем российским вузам

Рособрнадзор направил предостережения трем вузам, в том числе Санкт-Петербургскому государственному университету (СПбГУ). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Учебные заведения обвинили в нарушении неких обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования и призвали принять соответствующие меры.

Помимо СПбГУ, Рособрнадзор вынес предостережения Московскому лингвистическому университету (МГЛУ) и Волгоградскому аграрному университету (ВГАУ).

По данным Единого реестра контрольных мероприятий, указанные вузы принимают локальные нормативные акты, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции не в соответствии с действующим законодательством РФ.

В августе предостережения от Рособрнадзор получили 16 вузов, в том числе Московский автодорожный институт, Высшая школа экономики и другие.