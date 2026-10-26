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    Рособрнадзор раскрыл подробности ЕГЭ-2027

    Рособрнадзор: основной период ЕГЭ в этом году начнется с истории и литературы

    Фото: РИА «Новости»

    Основной период ЕГЭ-2027 планируют начать с экзаменов по истории, химии и литературе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Рособрнадзор.

    «Откроют основной период 1 июня экзамены по истории, литературе и химии», — заявили в ведомстве.

    Документ пока представили как проект, даты проведения экзаменов еще скорректируют.

    Досрочный период ЕГЭ-2027 запланирован с 19 марта по 19 апреля. При этом общественное обсуждение дат экзаменов еще не провели. Пересдачу одного предмета ЕГЭ-2027 по выбору выпускника до поступления в вуз предложили назначить на 8 и 9 июля. Также, по проекту Рособрнадзора, дополнительный период ЕГЭ-2027 должен пройти 3-24 сентября.

    Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство не намерено усложнять задания ЕГЭ-2027. Он отметил, что задачи подготовят на основании демоверсий, обсуждения которых проводили до сентября.

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