Рособрнадзор предложил изменить в ЕГЭ-2027 задания по трем предметам

Содержание контрольных измерительных материалов ЕГЭ по информатике, истории и профильной математике могут пересмотреть в 2027 году. С такой инициативой выступили Рособрнадзор и ФИПИ, сообщило РИА «Новости» .

В КИМ по истории предложили добавить дополнительное, 22-е по счету, задание, а максимальное количество первичных баллов увеличить до 43. В экзаменационных материалах по информатике Рособрнадзор хотел бы изменить тему трех задач и упростить структуру записи ответа на одно из заданий высокой сложности.

Новые задания могут появиться в первой и второй частях КИМ по профильной математике. В этом случае количество баллов увеличится до 33.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев объявил, что к 2030 году в ЕГЭ по истории введут устную часть. На два года раньше она появится в экзамене после девятого класса.