Рособрнадзор опроверг слухи о всплеске стобалльников на Кавказе

Рособрнадзор опроверг информацию о рекордном числе выпускников, получивших высший балл по ЕГЭ, в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства .

Ранее в Telegram-каналах прошел слух, что на первом месте оказался якобы Дагестан, а среди лидеров — Северная Осетия, Ингушетия и Чечня.

В Рособрнадзоре отметили, что информация фейковая. Всего в этом году в России 7377 выпускников с высшим баллом, а в указанном регионе — лишь 98. На самом деле больше всего таких ребят оказалось в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Краснодарском крае и других регионах.

По словам ведомства, система ЕГЭ обеспечивает прозрачность процедуры и демонстрирует реальную картину знаний. Достоверные данные о проведении предоставляет Рособрнадзор.

До этого стало известно, что россияне в период ЕГЭ потратили 158 миллионов рублей на микронаушники. Как сообщают производители, их технология Bluetooth обеспечивает стабильную связь на расстоянии 30 метров.