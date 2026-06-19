Рособрнадзор не признал ошибку в ЕГЭ по информатике

Рособрнадзор: опечатка допущена в примере к ЕГЭ по информатике, а не задании

В пример к пятому заданию ЕГЭ по информатике закралась опечатка, но она ни на что не влияет. Об этом представитель Рособрнадзора сообщил ТАСС .

«Опечатка допущена в примере, а само задание сформулировано полностью корректно и решаемо», — сказал он.

Паблики сообщали еще о нескольких ошибках и опечатках. Рособрнадзор провел проверку, информация не подтвердилась.

Об опечатке в ЕГЭ по информатике сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в телеграм-канале. Она показала скриншоты выпускников, где они рассказали о «технической неточности», как ее назвали в ФИПИ. В пятом задании предлагался пример алгоритма, но с неверным результатом.

Экзамен прошел 18 и 19 июня. На ЕГЭ по информатике зарегистрировались около 147 тысяч человек.

Ранее выпускники нашли ошибку в ЕГЭ по русскому языку. Рособрнадзор признал ее и передал информацию разработчикам материалов.