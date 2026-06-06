Рособрнадзор собрал жалобы школьников на ошибки в ЕГЭ по русскому языку

Российские школьники пожаловались на опечатки и некорректные формулировки в заданиях единых государственных экзаменов по русскому языку и литературе. В пресс-службе Рособрнадзора заявили, что одна ошибка действительно была, ее передали в Федеральный институт педагогических измерений для анализа.

В ведомстве пояснили, что речь идет о некорректной формулировке задания № 2 в одном из материалов экзамена по литературе.

Наличие опечатки в задании по русскому языку в Рособрнадзоре не сочли проблемой. В пресс-службе пояснили, что в слове «опаздала» при печати выделили ударную гласную, а задача заключалась в том, чтобы определить нормативное ударение. То есть школьники получили вопрос с готовым ответом.

В пресс-службе добавили, что сейчас идет обработка результатов экзаменов, а также проверка по поступившим жалобам. Если проблемы с материалами заданий подтвердятся, решения примут в интересах выпускников.

Единый государственный экзамен по русскому языку в этом году сдали более 660 тысяч выпускников российских школ. Это один из двух обязательных предметов для получения аттестата.

Минимальный порог для прохождения экзамена установили в 24 балла, а тем, кто оканчивает школу с отличием, нужно набрать не менее 70 баллов.