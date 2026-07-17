Рособрнадзор назвал самый популярный предмет на пересдаче ЕГЭ

Самым популярным предметом по выбору на пересдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) стало обществознание. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Руководитель ведомства Анзор Музаев подвел итоги пересдачи ЕГЭ, которая проходила в дополнительные сроки.

По его словам, обществознание выбрали более 30 тысяч выпускников, информатику — более 22 тысяч, русский язык — более 21 тысячи.

Всего пересдачу сдавали больше 135 тысяч человек. Результат улучшили 98 805 выпускников. У 12 418 он не изменился, а 24 645 ухудшили баллы, отметил Музаев. Он поздравил тех, кто повысил свои результаты.

Даже если полученный при первой попытке результат был выше, учитывается только последний. Ранее одиннадцатиклассник из Москвы решил пересдать профильную математику, потому что полученные 99 баллов его не устроили.