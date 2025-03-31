Роскачество назвало категории россиян, которые могут поступить в вуз без ЕГЭ

Роскачество: выпускники с инвалидностью могут не сдавать ЕГЭ

Не все могут поступить в вуз без сдачи ЕГЭ, но некоторым категориям абитуриентов такая возможность все же предоставляется. Об этом в беседе с RT рассказал директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Например, к ним относятся люди со средним специальным образованием, то есть выпускники колледжей и техникумов.

«Некоторые вузы могут все же потребовать результаты ЕГЭ и для таких поступающих, но многие предлагают альтернативу в виде внутренних вступительных испытаний», — отметил эксперт.

Он также затронул тему граждан, получивших среднее образование за границей. Поскольку в России вступительные испытания проводятся в формате ЕГЭ, выпускники иностранных учебных заведений могут выбрать как внутренние экзамены в вузе, так и сдать ЕГЭ. Окончательное решение остается за поступающим.

Собеседник издания также обратил внимание на граждан, стремящихся получить второе высшее образование.