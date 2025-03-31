Роскачество назвало категории россиян, которые могут поступить в вуз без ЕГЭ
Роскачество: выпускники с инвалидностью могут не сдавать ЕГЭ
Не все могут поступить в вуз без сдачи ЕГЭ, но некоторым категориям абитуриентов такая возможность все же предоставляется. Об этом в беседе с RT рассказал директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.
Например, к ним относятся люди со средним специальным образованием, то есть выпускники колледжей и техникумов.
«Некоторые вузы могут все же потребовать результаты ЕГЭ и для таких поступающих, но многие предлагают альтернативу в виде внутренних вступительных испытаний», — отметил эксперт.
Он также затронул тему граждан, получивших среднее образование за границей. Поскольку в России вступительные испытания проводятся в формате ЕГЭ, выпускники иностранных учебных заведений могут выбрать как внутренние экзамены в вузе, так и сдать ЕГЭ. Окончательное решение остается за поступающим.
Собеседник издания также обратил внимание на граждан, стремящихся получить второе высшее образование.
Если один диплом у человека уже есть, то, скорее всего, результаты его ЕГЭ недействительны на момент текущего поступления (прошло много времени), а возможно, он вообще его не сдавал, потому что окончил школу раньше. В этом случае каждый вуз самостоятельно определяет, как именно проходят вступительные экзамены такие абитуриенты.
Игорь Поздняков
директор департамента защиты прав потребителей Роскачества
Кроме того, в этот список входят иностранцы.
«По понятным причинам тоже не сдают ЕГЭ. Вступительные испытания для них зависят от того, хочет человек учиться на бюджете (в этом случае придется сдавать то же, что и все остальные) или планирует получать платное образование», — заявил специалист.
Кроме того, выпускники с ограниченными возможностями могут выбрать не ЕГЭ, а государственный выпускной экзамен (ГВЭ). Однако использовать результаты этого экзамена для поступления невозможно, поэтому придется сдавать вступительные испытания в вузы.
Такие абитуриенты могут и сдать ЕГЭ, и попробовать свои силы во внутренних вступительных экзаменах, а потом выбрать лучший результат.
Игорь Поздняков
директор департамента защиты прав потребителей Роскачества
Также есть другие категории абитуриентов, которые могут воспользоваться ЕГЭ по своему желанию. К ним относятся спортсмены, победители олимпиад и те, кто поступает по квоте. Однако для некоторых специальностей, например, творческих, могут потребоваться дополнительные испытания.
Внутренние вступительные испытания в вузе могут проводиться как очно, так и с использованием дистанционных технологий.
Ранее стало известно, что на рассмотрение вынесут законопроект об отмене ОГЭ и ЕГЭ для победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников.