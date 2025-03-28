Учитель Снегуров раскритиковал инициативу с отменой ЕГЭ и ОГЭ

Законопроект об отмене ОГЭ и ЕГЭ для победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников будет внесен на рассмотрение. В беседе с « Абзацем » эту инициативу прокомментировал заслуженный учитель России Александр Снегуров.

Педагог назвал инициативу сомнительной, отметив, что она усилит неравенство среди учеников.

«Эти попытки несут двойственный характер, потому что ставят в неравное положение. Да, не может быть равного положения у всех учеников, но тут усиливается этот перекос», — пояснил эксперт.

Он также напомнил, что у победителей конкурса уже есть льготы при поступлении в рамках ЕГЭ, поэтому дополнительные меры излишни. По мнению учителя, подобные предложения засоряют и волнуют образовательную среду.