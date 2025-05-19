Родителей выпускников впервые допустят к наблюдению за ЕГЭ

Сдача единого государственного экзамена в этом году впервые пройдет под наблюдением представителей родительских комитетов. Их основной задачей станет выявление нарушений со стороны организаторов. Как сообщил ТАСС , с таким заявлением на заседании комитета Госдумы по просвещению выступил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он подчеркнул, что все заявленные на ЕГЭ родители выпускников прошли необходимое обучение.

«Они имеют ведомость по итогам каждого экзамена. Все ведомости, как и экзаменационные, сканируются, мы увидим по итогу экзамена, как прошло в пунктах, есть ли массовые жалобы», — заявил Музаев.

Глава Рособрнадзора добавил, что за пронос мобильных телефонов или шпаргалок школьниками родители отвечать не станут. Кроме того, им запрещено присутствовать на пункте сдачи экзамена, где находится их ребенок.

Основной период сдачи ЕГЭ в 2025 году начнется 23 мая. Первыми свои знания продемонстрируют выпускники, выбравшие историю, химию и литературу. Обязательные экзамены по математике и русскому языку пройдут 26 и 27 мая, 29 и 30 мая соответственно.

Педиатр Екатерина Морозова посоветовала родителям школьников в период подготовки к сдаче итоговых экзаменов не забывать о физической активности ребенка. Она пояснила, что школьников нужно отправлять на короткие прогулки для усиления кровообращения, стимулирующего работу мозга.