Врач Морозова заявила о способности прогулки повысить продуктивность перед ЕГЭ

В период подготовки к ОГЭ и ЕГЭ многие подростки погружаются в учебу с головой и забывают о важности физической активности. Однако это может привести к нежелательным последствиям, предупредила педиатр Екатерина Морозова в беседе с РИАМО .

Как пояснила медик, во время движения усиливается кровообращение, в том числе и в мозгу.

«Простая прогулка в парке или короткая разминка между занятиями может повысить продуктивность на 20–30%», — отметила врач.

Она также посоветовала обратить внимание на занятия йогой, плаванием или танцами. Они не только помогают расслабиться, но и стимулируют выработку эндорфинов — естественных антидепрессантов организма.

Не стоит забывать и о важности полноценного сна. Многие старшеклассники жертвуют ночным отдыхом ради дополнительных часов подготовки, однако недосып снижает способность к обучению на 40%, предупредила Морозова.