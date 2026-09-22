Родителей призвали установить цифровой контроль за детьми и разумно ограничить применение технологий

Искусственный интеллект расширяет кругозор, но может тормозить развитие детей, поэтому взрослым необходимо контролировать и ограничивать его использование. Об этом в пресс-центре ИА НСН заявил эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.

Согласно исследованию АНО «Диалог регионы», нейросетями пользуются 94% опрошенных детей, однако лишь 68% родителей знают об этом. Учителя более осведомлены: 88% преподавателей подтвердили, что их ученики применяют ИИ.

Дворянский отметил, что активное использование искусственного интеллекта связано с цифровизацией и возможностью быстро получать ответы. С одной стороны, это хорошо для расширения знаний, с другой — ребенок перестает самостоятельно искать решения, получая готовые результаты. Это замедляет развитие критического мышления.

Дети чаще всего используют ИИ для поиска ответов (59%), объяснения непонятного (48%) и помощи с домашними заданиями (43%). Реже — для генерации идей (29%) или написания текстов (27%).

Эксперт подчеркнул, что взрослые должны установить цифровой контроль за детьми и разумно ограничить применение технологий.