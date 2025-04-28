Рядом с пунктами проведения ЕГЭ рекомендовали приостанавливать стройки

Рособрнадзор советует регионам приостанавливать строительные и шумные работы рядом с экзаменационными пунктами во время ЕГЭ. Об этом сообщил ТАСС руководитель ведомства Анзор Музаев.

«Было предложение рекомендовать муниципалитетам, регионам там, где рядом с пунктом проведения экзамена проходят какие-то строительные работы или шумные работы, чтобы на время экзамена такие работы прекращались», — отметил он.

Руководитель ведомства также подчеркнул, что депутаты внесли много предложений по проведению экзамена, инструктажу общественных наблюдателей и организаторов.

Музаев также рассказал, что Рособрнадзор проанализировал все резонансные случаи, связанные с проведением ЕГЭ в предыдущие годы. Специалисты также создали рекомендации по настройке металлоискателей и рамок.

Ранее в России утвердили расписание ЕГЭ по всем школьным предметам в 2025 году. Экзамены проходят в три этапа: досрочный, основной и дополнительный.