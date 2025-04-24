24 апреля 2025 14:42 ЕГЭ-2025: когда пройдут экзамены и как справиться со стрессом? Психолог Кольцова рассказала, как сдать ЕГЭ и пережить стресс 0 0 0 Фото: Виталий Тимкив / РИА «Новости» Образование

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В России утвердили расписание ЕГЭ по всем школьным предметам в 2025 году. Экзамены проводят в три волны: досрочную (она уже прошла), основную и дополнительную. В какие дни старшеклассникам приходить на финальные испытания, когда организуют пересдачу и как подготовиться к ЕГЭ без стресса и тревоги — в материале 360.ru.

Длительность ЕГЭ Согласно утвержденному приказу Минпросвещения и Рособрнадзора, на каждый экзамен отвели определенное время: Три часа: базовый уровень математики, география, письменная часть китайского языка;

Три часа 10 минут: письменные части английского, испанского, немецкого, французского языков;

3,5 часа: русский язык, история, обществознание, химия;

Три часа 55 минут: информатика, биология, литература, профильный уровень математики, физика;

17 минут — устная часть английского, немецкого, французского и испанского языков;

14 минут — устная часть китайского языка. Все экзамены начинаются в 10:00 по местному времени.

Фото: Медиасток.рф

Расписание ЕГЭ в досрочный период 2025 21 марта (пятница) — география, литература;

25 марта (вторник) — русский язык;

28 марта (пятница) — математика базового и профильного уровней;

1 апреля (вторник) — биология, письменная часть всех иностранных языков, физика;

4 апреля (пятница) — устная часть всех иностранных языков;

8 апреля (вторник) — информатика, обществознание;

11 апреля (пятница) — история, химия. Резервные дни 14 апреля (понедельник) — русский язык;

17 апреля (четверг) — математика базового и профильного уровней;

18 апреля (пятница) — биология, письменная часть всех иностранных языков, литература, обществознание, физика;

21 апреля (понедельник) — география, устная часть всех иностранных языков, информатика, история, химия;

Фото: Медиасток.рф

Расписание ЕГЭ в основной период 2025 23 мая (пятница) — история, литература, химия;

27 мая (вторник) — ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;

30 мая (пятница) — русский язык;

2 июня (понедельник) — обществознание, физика;

5 июня (четверг) — биология, география, письменная часть всех иностранных языков;

10 июня (вторник) и 11 июня (среда) — устная часть всех иностранных языков, информатика. Резервные дни 16 июня (понедельник) — география, литература, обществознание, физика;

17 июня (вторник) — русский язык;

18 июня (среда) — устная часть всех иностранных языков, история, химия;

19 июня (четверг) — биология, письменная часть всех иностранных языков, информатика;

20 июня (пятница) — математика базового и профильного уровней;

23 июня (понедельник) — все предметы.

Фото: Медиасток.рф

Расписание ЕГЭ дополнительного периода 2025 4 сентября (четверг) — русский язык;

8 сентября (понедельник) — математика базового уровня;

23 сентября (вторник) — математика базового уровня, русский язык. Дни пересдач ЕГЭ В этом году выпускники смогут пересдать экзамен по одной любой школьной дисциплине вне зависимости от ее результата. На это выделили два дня: 3 июля (четверг) — письменная часть всех иностранных языков, информатика, литература, русский язык, физика, химия;

4 июля (пятница) — биология, география, математика базового и профильного уровней, устная часть всех иностранных языков, история, обществознание.

Фото: Медиасток.рф

Как подготовиться к ЕГЭ — советы психолога Детям и родителям следует понимать, что ЕГЭ — просто экзамен, не самое важное событие в жизни. «Не нужно думать, что от этих баллов зависит все. Завышенные ожидания со стороны родителей и учителей могут помешать ребенку. Из-за груза ответственности он может наделать ошибок, которые в спокойной обстановке не сделал бы», — рассказала 360.ru психолог Екатерина Кольцова. К счастью, сейчас дети довольно взросло себя ведут и понимают, что плохой балл — не конец жизни, а лишь один из ее этапов.

Тем не менее ребенку важно слышать, что его любят и не отвернутся от него при любом результате. Екатерина Кольцова

Это необходимо и для его будущего. К примеру, желание получать похвалу только за достижения может негативно сказаться на построении романтических отношений, карьеры, зарабатывании денег. «Такие люди становятся очень удобными. Потом это будет только мешать», — пояснила Кольцова. Родителям и детям можно разработать несколько вариантов развития событий: план А — если ребенок хорошо сдал ЕГЭ, план Б — если не очень, план С — если завалил тест.

Фото: Медиасток.рф

Сохранить психическое здоровье можно с помощью внешних атрибутов и простых ритуалов: положите пять рублей под пятку или приколите на одежду булавку, привела примеры психолог. Это сработает еще лучше, если предварительно рассказать ребенку о своем опыте. В такие моменты начинается программирование: «мне помогло и тебе поможет».

В день экзамена необходимо вновь проговорить, что ритуал сработает. Дети могут отворачиваться, мол, не верят в это, но на психику такая беседа окажет благотворное влияние. Екатерина Кольцова

Еще один совет — не нагружать себя в последний месяц перед ЕГЭ. Если начинать все повторять, учить, то обстановка накалится, из-за чего может возникнуть тревога. «Больше спите, гуляйте на свежем воздухе, уделите внимание питанию», — уточнила психолог. Если сильные переживания все же появились, можно принимать валерьянку или глицин. Они не повлияют на мозговую деятельность, но немного успокоят выпускника.