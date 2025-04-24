ЕГЭ-2025: когда пройдут экзамены и как справиться со стрессом?
Психолог Кольцова рассказала, как сдать ЕГЭ и пережить стресс
В России утвердили расписание ЕГЭ по всем школьным предметам в 2025 году. Экзамены проводят в три волны: досрочную (она уже прошла), основную и дополнительную. В какие дни старшеклассникам приходить на финальные испытания, когда организуют пересдачу и как подготовиться к ЕГЭ без стресса и тревоги — в материале 360.ru.
Длительность ЕГЭ
Согласно утвержденному приказу Минпросвещения и Рособрнадзора, на каждый экзамен отвели определенное время:
- Три часа: базовый уровень математики, география, письменная часть китайского языка;
- Три часа 10 минут: письменные части английского, испанского, немецкого, французского языков;
- 3,5 часа: русский язык, история, обществознание, химия;
- Три часа 55 минут: информатика, биология, литература, профильный уровень математики, физика;
- 17 минут — устная часть английского, немецкого, французского и испанского языков;
- 14 минут — устная часть китайского языка.
Все экзамены начинаются в 10:00 по местному времени.
Расписание ЕГЭ в досрочный период 2025
- 21 марта (пятница) — география, литература;
- 25 марта (вторник) — русский язык;
- 28 марта (пятница) — математика базового и профильного уровней;
- 1 апреля (вторник) — биология, письменная часть всех иностранных языков, физика;
- 4 апреля (пятница) — устная часть всех иностранных языков;
- 8 апреля (вторник) — информатика, обществознание;
- 11 апреля (пятница) — история, химия.
Резервные дни
- 14 апреля (понедельник) — русский язык;
- 17 апреля (четверг) — математика базового и профильного уровней;
- 18 апреля (пятница) — биология, письменная часть всех иностранных языков, литература, обществознание, физика;
- 21 апреля (понедельник) — география, устная часть всех иностранных языков, информатика, история, химия;
Расписание ЕГЭ в основной период 2025
- 23 мая (пятница) — история, литература, химия;
- 27 мая (вторник) — ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;
- 30 мая (пятница) — русский язык;
- 2 июня (понедельник) — обществознание, физика;
- 5 июня (четверг) — биология, география, письменная часть всех иностранных языков;
- 10 июня (вторник) и 11 июня (среда) — устная часть всех иностранных языков, информатика.
Резервные дни
- 16 июня (понедельник) — география, литература, обществознание, физика;
- 17 июня (вторник) — русский язык;
- 18 июня (среда) — устная часть всех иностранных языков, история, химия;
- 19 июня (четверг) — биология, письменная часть всех иностранных языков, информатика;
- 20 июня (пятница) — математика базового и профильного уровней;
- 23 июня (понедельник) — все предметы.
Расписание ЕГЭ дополнительного периода 2025
- 4 сентября (четверг) — русский язык;
- 8 сентября (понедельник) — математика базового уровня;
- 23 сентября (вторник) — математика базового уровня, русский язык.
Дни пересдач ЕГЭ
В этом году выпускники смогут пересдать экзамен по одной любой школьной дисциплине вне зависимости от ее результата. На это выделили два дня:
- 3 июля (четверг) — письменная часть всех иностранных языков, информатика, литература, русский язык, физика, химия;
- 4 июля (пятница) — биология, география, математика базового и профильного уровней, устная часть всех иностранных языков, история, обществознание.
Как подготовиться к ЕГЭ — советы психолога
Детям и родителям следует понимать, что ЕГЭ — просто экзамен, не самое важное событие в жизни.
«Не нужно думать, что от этих баллов зависит все. Завышенные ожидания со стороны родителей и учителей могут помешать ребенку. Из-за груза ответственности он может наделать ошибок, которые в спокойной обстановке не сделал бы», — рассказала 360.ru психолог Екатерина Кольцова.
К счастью, сейчас дети довольно взросло себя ведут и понимают, что плохой балл — не конец жизни, а лишь один из ее этапов.
Тем не менее ребенку важно слышать, что его любят и не отвернутся от него при любом результате.
Екатерина Кольцова
Это необходимо и для его будущего. К примеру, желание получать похвалу только за достижения может негативно сказаться на построении романтических отношений, карьеры, зарабатывании денег.
«Такие люди становятся очень удобными. Потом это будет только мешать», — пояснила Кольцова.
Родителям и детям можно разработать несколько вариантов развития событий: план А — если ребенок хорошо сдал ЕГЭ, план Б — если не очень, план С — если завалил тест.
Сохранить психическое здоровье можно с помощью внешних атрибутов и простых ритуалов: положите пять рублей под пятку или приколите на одежду булавку, привела примеры психолог.
Это сработает еще лучше, если предварительно рассказать ребенку о своем опыте. В такие моменты начинается программирование: «мне помогло и тебе поможет».
В день экзамена необходимо вновь проговорить, что ритуал сработает. Дети могут отворачиваться, мол, не верят в это, но на психику такая беседа окажет благотворное влияние.
Екатерина Кольцова
Еще один совет — не нагружать себя в последний месяц перед ЕГЭ. Если начинать все повторять, учить, то обстановка накалится, из-за чего может возникнуть тревога.
«Больше спите, гуляйте на свежем воздухе, уделите внимание питанию», — уточнила психолог.
Если сильные переживания все же появились, можно принимать валерьянку или глицин. Они не повлияют на мозговую деятельность, но немного успокоят выпускника.