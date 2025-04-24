ЕГЭ-2025: когда пройдут экзамены и как справиться со стрессом?

Психолог Кольцова рассказала, как сдать ЕГЭ и пережить стресс

Виталий Тимкив
Фото: Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В России утвердили расписание ЕГЭ по всем школьным предметам в 2025 году. Экзамены проводят в три волны: досрочную (она уже прошла), основную и дополнительную. В какие дни старшеклассникам приходить на финальные испытания, когда организуют пересдачу и как подготовиться к ЕГЭ без стресса и тревоги — в материале 360.ru.

Длительность ЕГЭ

Согласно утвержденному приказу Минпросвещения и Рособрнадзора, на каждый экзамен отвели определенное время:

Все экзамены начинаются в 10:00 по местному времени.

Фото: Медиасток.рф

Расписание ЕГЭ в досрочный период 2025

Резервные дни

Фото: Медиасток.рф

Расписание ЕГЭ в основной период 2025

Резервные дни

Фото: Медиасток.рф

Расписание ЕГЭ дополнительного периода 2025

Дни пересдач ЕГЭ

В этом году выпускники смогут пересдать экзамен по одной любой школьной дисциплине вне зависимости от ее результата. На это выделили два дня:

Фото: Медиасток.рф

Как подготовиться к ЕГЭ — советы психолога

Детям и родителям следует понимать, что ЕГЭ — просто экзамен, не самое важное событие в жизни.

«Не нужно думать, что от этих баллов зависит все. Завышенные ожидания со стороны родителей и учителей могут помешать ребенку. Из-за груза ответственности он может наделать ошибок, которые в спокойной обстановке не сделал бы», — рассказала 360.ru психолог Екатерина Кольцова.

К счастью, сейчас дети довольно взросло себя ведут и понимают, что плохой балл — не конец жизни, а лишь один из ее этапов.

Тем не менее ребенку важно слышать, что его любят и не отвернутся от него при любом результате.

Екатерина Кольцова

Это необходимо и для его будущего. К примеру, желание получать похвалу только за достижения может негативно сказаться на построении романтических отношений, карьеры, зарабатывании денег.

«Такие люди становятся очень удобными. Потом это будет только мешать», — пояснила Кольцова.

Родителям и детям можно разработать несколько вариантов развития событий: план А — если ребенок хорошо сдал ЕГЭ, план Б — если не очень, план С — если завалил тест.

Фото: Медиасток.рф

Сохранить психическое здоровье можно с помощью внешних атрибутов и простых ритуалов: положите пять рублей под пятку или приколите на одежду булавку, привела примеры психолог.

Это сработает еще лучше, если предварительно рассказать ребенку о своем опыте. В такие моменты начинается программирование: «мне помогло и тебе поможет».

В день экзамена необходимо вновь проговорить, что ритуал сработает. Дети могут отворачиваться, мол, не верят в это, но на психику такая беседа окажет благотворное влияние.

Екатерина Кольцова

Еще один совет — не нагружать себя в последний месяц перед ЕГЭ. Если начинать все повторять, учить, то обстановка накалится, из-за чего может возникнуть тревога.

«Больше спите, гуляйте на свежем воздухе, уделите внимание питанию», — уточнила психолог.

Если сильные переживания все же появились, можно принимать валерьянку или глицин. Они не повлияют на мозговую деятельность, но немного успокоят выпускника.

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