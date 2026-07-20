Решение о проведении ЕГЭ не ранее 1 июня будет действовать бессрочно

Решение о переносе начала ЕГЭ не ранее 1 июня, принятое по поручению президента, полностью себя оправдало в 2026 году и теперь станет постоянной нормой. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе с ТАСС .

«Оно оправдало себя в любом случае, потому что возмущения мы не встретили. <…> Абсолютно спокойно и правильно вся система образования встретила это», — сказал он.

По словам Музаева, учителям такой график удобнее. Раньше последние звонки проходили примерно с 25 мая, а экзамены иногда стартовали уже 23-го. Теперь у всех появилась возможность в спокойной обстановке завершить праздник, а потом проводить экзамены.

Ранее Рособрнадзор подсчитал количество стобалльников на ЕГЭ-2026 — число составило около 10 тысяч человек. В Москве и области более 100 выпускников получили по 100 баллов сразу по нескольким предметам.