Ректор ГУУ Строев подчеркнул важность личного знакомства с вузом перед принятием решения о поступлении

В 2026 году система поступления в российские вузы претерпела значительные изменения, сместив основной фокус на цифровые сервисы. Однако ректор Государственного университета управления (ГУУ) Владимир Строев призывает поступающих не ограничиваться только онлайн-форматом. В беседе с ИА НСН он подчеркнул важность личного знакомства с вузом перед принятием окончательного решения.

По словам ректора, хотя через портал подается подавляющее большинство документов (около 80% в его университете), виртуальный формат уступает личному визиту в главном — в возможности почувствовать атмосферу учебного заведения.

«Я вообще всегда настаиваю, что если есть возможность прийти или приехать в вуз лично, то это лучше сделать: пройтись, посмотреть на атмосферу, территорию, решить, подходит ли это вам», — отметил Владимир Строев.

Он пояснил, что личное посещение позволяет оценить инфраструктуру кампуса, пообщаться со студентами и преподавателями, чтобы понять, насколько комфортно будет учиться именно здесь. Это помогает избежать ошибки выбора, которую невозможно заметить за сухими строчками информации на сайте. Таким образом, ректор рекомендует использовать цифровые сервисы для бюрократических процедур, но финальный выбор основывать на личных впечатлениях от атмосферы вуза.