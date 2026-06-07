Разработчик ЕГЭ по математике описал стратегию успешной сдачи экзамена

Для успешной сдачи ЕГЭ по математике выпускникам необходимо хорошо выспаться, сохранить уверенность в своих силах и четко спланировать выполнение работы. Об этом РБК заявил научный руководитель Центра педагогического мастерства, разработчик заданий экзамена Иван Ященко.

«Экзамен по математике на все 100 — это экзамен не на 100 баллов, а на 100%», — подчеркнул он.

Ященко рекомендовал сдающим настраиваться на тот результат, который соответствует их уровню знаний.

«Решайте в последний день задачи первой части, которые получаются. Не переходите на задачи, которые решаете с трудом. Тогда вы будете уверены в своих силах и не потеряете обидных баллов. Конечно, не надо решать задачи в день экзамена», — добавил разработчик ЕГЭ.

Он уточнил, что самой популярной ошибкой на экзамене стало неправильное прочтение условий задачи, на втором месте — арифметические ошибки.

ЕГЭ по математике пройдет по всей России в понедельник, 8 июня.