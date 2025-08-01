Ранцы российских школьников подвели под ГОСТ

Новый ГОСТ на школьные ранцы вступил в силу с 1 августа

Устанавливающий требования к ранцам, рюкзакам и ученическим портфелям новый ГОСТ вступил в силу России с 1 августа. Как сообщила «Российская газета» , инициатором и разработчиком стандарта выступила Ассоциации индустрии детских товаров.

По новым требованиям рюкзаки и ранцы для учеников младших классов начальной школы в пустом состоянии должны весить не более 700 граммов. Для школьников средних и старших классов максимальный вес увеличили до одного килограмма.

Все материалы для ранцев, рюкзаков и портфелей должны быть яркими и контрастными с обязательной установкой светоотражающих элементов со всех сторон и на ремнях. Для сохранения осанки детей спинку ранцев и портфелей сделали формоустойчивой.

Пряжки, петли, молнии, карабины лишили острых краев. Изготавливать фурнитуру можно только из негорючих материалов.

До нового учебного года еще месяц, но в магазинах Московской области уже стартовала акция «Собери ребенка в школу». Специальные «коробки добра» и полки для сбора канцелярских принадлежностей и ученической формы установили активисты «Молодой гвардии».

Собранные вещи они передадут многодетным и малообеспеченным семьям, школьникам с ограниченными возможностями здоровья и родным бойцов специальной операции, которые оказались в сложном положении.