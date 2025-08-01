Магазины Подмосковья присоединились к благотворительной акции для школьников

Активисты «Молодой гвардии единой России» поддержали акцию «Собери ребенка в школу». В торговых центрах, магазинах и других общественных местах Подмосковья волонтеры установили «коробки добра» и полки для канцелярских принадлежностей и формы.

Собранные вещи предназначены для детей из многодетных и малообеспеченных семей, учащихся с ограниченными возможностями здоровья, родственников бойцов специальной операции и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Места размещения пунктов сбора можно найти на интерактивной карте.

«Акция „Собери ребенка в школу“ — это реальная помощь тем, кто сейчас в ней особенно нуждается. Мы стараемся создать для детей праздник еще до школьной линейки — через заботу, внимание и поддержку. Спасибо всем, кто приносит вещи на „полки добра“. Именно из таких поступков складывается настоящее единство», — отметила руководитель областного отделения «Молодой гвардии» Диана Алумянц.