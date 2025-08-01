Магазины Подмосковья присоединились к благотворительной акции для школьников

Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Активисты «Молодой гвардии единой России» поддержали акцию «Собери ребенка в школу». В торговых центрах, магазинах и других общественных местах Подмосковья волонтеры установили «коробки добра» и полки для канцелярских принадлежностей и формы.

Собранные вещи предназначены для детей из многодетных и малообеспеченных семей, учащихся с ограниченными возможностями здоровья, родственников бойцов специальной операции и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Места размещения пунктов сбора можно найти на интерактивной карте.

«Акция „Собери ребенка в школу“ — это реальная помощь тем, кто сейчас в ней особенно нуждается. Мы стараемся создать для детей праздник еще до школьной линейки — через заботу, внимание и поддержку. Спасибо всем, кто приносит вещи на „полки добра“. Именно из таких поступков складывается настоящее единство», — отметила руководитель областного отделения «Молодой гвардии» Диана Алумянц.

Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"
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Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"
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Желающие помочь могут обратиться в местное отделение партии за подробной информацией.

Семьи, нуждающиеся в поддержке, имеют возможность оставить заявку на официальном сайте «Единой России».

В прошлом году в рамках акции помощь получили почти 300 тысяч российских школьников.

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