Депутат Лантратова: в ГД изучат региональный опыт борьбы с буллингом в школах

Депутаты Госдумы изучат региональный опыт борьбы с буллингом в школах. Об этом 360.ru сообщила первый заместитель председателя комитета ГД по просвещению Яна Лантратова.

Она поприветствовала нововведение Московской области с использованием QR-кодов для помощи при травле в учебных учреждениях. В школах Челябинской области предложили внедрить проект «Почта доверия» — он тоже показал хорошие результаты. Благодаря программе ребята смогут анонимно отправить письмо и рассказать о проблеме.

«Также вчера стало известно о том, что в Вологодской области создадут особую группу по профилактике буллинга в школах. Это прекрасно, что в регионах разрабатывают и внедряют свои методы для оказания помощи, столкнувшимся с травлей в учебных заведениях. Обязательно изучим с коллегами региональный опыт, возможно какие-то практики предложим транслировать на федеральном уровне», — сказала Лантратова.

По ее словам, сейчас депутаты дорабатывают законопроект о профилактике буллинга, его планируется внести на рассмотрение в начале следующего года.

«Радует, что губернаторы подключились к решению проблемы, предлагают конкретные решения, которые увеличивают доступность помощи детям», — заключила парламентарий.

Глава Московской области Андрей Воробьев ранее навестил девочку, пострадавшую от рук одноклассниц. Подростки избили сверстницу до потери сознания. Губернатор назвал травлю неприемлемым явлением — теперь в подмосковных школах появятся QR-коды, с помощью которых ученики смогут сообщить о буллинге.