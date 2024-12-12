Путин призвал повышать у школьников интерес к физике и математике

Путин: многое нужно сделать для рост интереса к естественным наукам в школах

Президент России Владимир Путин заявил, что для повышения интереса к естественным наукам нужно проделать много работы. Об этом он сказал во время совещания с правительством России.

Президент посетовал на то, что количество сдающих экзамены по базовым дисциплинам, таким как математика, физика и химия, с каждым годом сокращается.

«Здесь очень многое нужно сделать, в том числе и по подготовке самих педагогических кадров. У нас не хватает специалистов, которые занимаются с детьми по этим направлениям, по этим дисциплинам», — сказал Путин.

Ранее российский лидер согласился с утверждением, что искусственный интеллект должен не заменять учителя, а дополнять его. Это заявление он сделал на международной конференции по ИИ.