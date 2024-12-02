Путин попросил об идеях для популяризации математики и естественных наук

В России снизился интерес к изучению математики и естественных наук, поэтому нужны меры для их популяризации. На это указал президент Владимир Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых.

«Мы делаем, но все-таки делаем недостаточно, потому что интерес абитуриентов к математике, к получению образования по направлениям, которые связаны с математикой, с физикой, с химией, к сожалению, в последнее время опять упал», — констатировал глава государства.

Путин подчеркнул, что подобное положение дел не может не огорчать. Он призвал совместными усилиями профильных министерств и «Сириуса» как одной из главных структур, работающих в этой сфере, обязательно подумать над вариантами изменения ситуации.

На встрече с молодыми учеными президент также указал на фактическое отсутствие безработицы в России и проблему нехватки рабочих рук.