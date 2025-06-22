Путин поддержал идею обязательного ЕГЭ по истории для гуманитариев

Президент России Владимир Путин поддержал идею сделать ЕГЭ по истории обязательным для поступления в гуманитарные вузы. Об этом он заявил на встрече с авторами и редакторами государственной линейки учебников по истории для учеников средних и старших классов.

С предложением к главе государства обратился ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Он отметил, что значительная часть абитуриентов-гуманитариев сдает ЕГЭ по обществознанию, при этом в курсе истории имеются в том числе и обществоведческие понятия.

«Важно было бы, чтобы курс истории охватывал тех ребят, которые поступают на гуманитарные и социально-экономические специальности», — сказал Торкунов.

Российский лидер положительно отреагировал на инициативу.

«Хорошо», — привело ответ Путина РИА «Новости».

Ранее Путин заявил об отсутствии правды в некоторых учебниках по истории. Президент назвал чрезвычайно важной работу по сохранению национальной памяти и преемственности поколений.