Путин отметил продолжение роста российской экономики

Президент России Владимир Путин отметил, что рост экономики страны продолжается и может стать выше сегодняшних темпов — в 0,6%. Об этом глава государства сообщил на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Кроме того, по словам лидера страны, рост валового внутреннего продукта России также был значительно выше среднеевропейского в последнее время.

«За последние три года у нас рост нашей экономики был существенно выше среднеевропейского. Да, сейчас он где-то на 0,6%, но рост продолжается. Он может быть и будет выше, я не сомневаюсь», — прокомментировал Путин.

Недавно президент России отметил, что есть шанс урегулировать украинский конфликт.