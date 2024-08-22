Путин и Владимиров открыли отреставрированную школу в Антраците

Президент России Владимир Путин и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров открыли восстановленную школу № 1 в Антраците. Глава государства участвовал в мероприятии дистанционно — по видеосвязи, сообщил сайт kp.ru .

Директор учебного заведения Ирина Фесенко поблагодарила Путина за внимание к развитию регионов России, а главу Владимирова — за восстановление школы.

«Нашей школе 87 лет, то есть, она достаточно старая, но посмотрите, какая она стоит. Вот за нашими спинами новое красивое здание светлое», — отметила она.

Фесенко отметила, что у школы теперь два дня рождения. Президент выразил надежду, что руководители регионов уделят должное внимание образованию в ЛНР.

Ранее Путин открыл главный детский медцентр Подмосковья. Каждый год там смогут лечить по ОМС около 15 тысяч детей со всей России. Врачи будут готовы проводить до 50 операций в сутки.