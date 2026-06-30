Психолог Решетов сообщил, что студенты педагогических вузов могут быть вожатыми в летних лагерях

Кандидат психологических наук Павел Решетов заявил, что студенты педагогических вузов могут быть вожатыми в летних лагерях, если пройдут соответствующую подготовку и будут под контролем опытных педагогов. Об этом написало РИАМО .

По словам психолога, многие вузы проводят специальные собрания для студентов перед летней практикой. Это помогает молодым людям приобрести необходимые навыки работы с детьми.

Решетов также отметил, что хорошими кандидатами в вожатые могут стать те, кто сам посещал летние лагеря — туристические, спортивные или военно-патриотические. Такие люди уже знакомы с атмосферой лагеря и могут передать свои знания и опыт другим, добавил RT.

«Как правило, это дети — носители определенных традиций, что в них вложили их старшие товарищи, и они продолжают эти традиции. Это прекрасно работает, такие дети потом становятся командирами отрядов», — сказал Решетов.

Он подчеркнул, что важную роль играет команда и поддержка опытных педагогов, которые направляют молодых вожатых и помогают им освоить правильную методику работы.