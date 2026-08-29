Психолог Покусаева призвала ограничить школьникам гаджеты в конце летних каникул

В последние дни летних каникул ребенка важно адаптировать к началу нового учебного года. Как это сделать, 360.ru рассказала детский и семейный психолог Олеся Покусаева.

По ее словам, ключевой шаг — за несколько дней до старта учебы перевести ребенка на школьный режим: скорректировать время подъема, рацион и нагрузку. Эксперт также подчеркнула важность постепенного ограничения гаджетов.

«Лучше делать сейчас, чем получить все это в школе, когда будет серьезная нагрузка. С детьми поговорить, что, во-первых, вступил в силу закон и ты не можешь это делать по-другому. Вообще, это несколько дней тяжелой адаптации к условной ломке. Родителям придется выдержать этот стресс», — сказала психолог.

Она предостерегла родителей от нагнетания тревожности: не стоит представлять школу как вселенское зло или пугать ребенка плохими оценками.

Подробно о том, как подготовить ребенка к школе за несколько дней, — в материале 360.ru.