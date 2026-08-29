Сегодня 10:16 Режим, поддержка и ограничение гаджетов: главные советы по подготовке ребенка к школе Психолог Покусаева: возвращать ребенка в режим перед школой нужно заранее Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Август подходит к концу, а это значит, что ребята по всей России совсем скоро вернутся за парты. Кому-то предстоит переступить порог школы впервые. 360.ru разобрался, как подготовить ребенка к учебному году за короткий срок без сильного стресса.

Как вернуть школьника в режим До начала учебного года осталось несколько дней, но вернуть ребенка в режим еще можно успеть. Что включает подготовка к школе — 2026? Важно распланировать последние выходные так, какими будут школьные будни, рассказала 360.ru детский и семейный психолог Олеся Покусаева. «Если в школу ребенку надо вставать в 07:00 утра, то понятно, что если он до этого вставал в 11:00, то сразу его будить в 07:00 будет очень тяжело. Но очень быстро, за два-три дня, надо перевести к такому режиму, который будет в школе, к такой еде, которая будет в школе, к каким-то обязанностям, в том числе урокам», — посоветовала она. По словам эксперта, ребенок еще до начала учебы должен читать, решать примеры и задачи. Поэтому так важен режим дня школьника.

У нас очень длинные летние каникулы, на самом деле это тяжело для детей, потому что почти весь сентябрь они адаптируются к школе. И сентябрь для многих детей — это потерянный месяц.

В идеале готовить ребенка к школе нужно минимум за две недели. «Но у нас сейчас нет двух недель, осталось несколько дней. Поэтому, несмотря на то что сейчас будут выходные, нужно переводить детей на тот самый режим, который будет в школе. Прежде всего родителям нужно понять, что им самим не хочется, например, в воскресенье или субботу вставать рано, но это надо делать, чтобы потом адаптация у детей была значительно легче. Уменьшить количество развлечений и гаджетов, потихонечку приводить ребенка в тот ритм жизни, который у него будет в школе», — подчеркнула психолог.

Фото: РИА «Новости»

Как отучить ребенка от гаджетов С 1 сентября российским школьникам запрещается использовать гаджеты на уроках. Ограничить использование техники без конфликтов вряд ли удастся, поэтому это нужно сделать уже сейчас, считает Покусаева. Как отучить ребенка от гаджетов? «Лучше делать сейчас, чем получить все это в школе, когда будет серьезная нагрузка. С детьми поговорить, что, во-первых, вступил в силу закон и ты не можешь это делать по-другому. Вообще, это несколько дней тяжелой адаптации к условной ломке. Родителям придется выдержать этот стресс, но лучше это делать сейчас, пока еще летние дни, чем дожидаться школы», — сказала она. С началом учебы у ребят резко падает настроение, появляются раздражительность и тревожность. При этом с маленькими детьми проще договориться, чем с подростками.

Они еще слушают и понимают взрослых. Если взрослые говорят, что с этого года у нас такие условия, это закон, это делается по всей стране, то дети понимают нормы. И если им говорят эту норму и родители, и учителя, то им гораздо проще в одном русле двигаться.

Чтобы родители не беспокоились за своих детей, нужно иметь контакты учителя. «В советское время мы все спокойно учились, и родители днями не знали, что происходит. Большинство детей как-то справлялось. Бывало, что домой не могли попасть, ходили к соседям, общались. Ничего страшного нет. Это нас приучили, что телефон и у ребенка, и у взрослого — как колокольчик на шее у коровы. Пропал колокольчик — корова пропала. Такого нет. И дети достаточно адаптивные и умеют справляться», — напомнила психолог. Учитель всегда на связи, телефоны родителей есть в школе. «Вся тревожность — в голове у родителей», — заключила Покусаева.

Фото: РИА «Новости»

Почему первоклассникам лучше запретить смартфоны Первоклассникам некоторое время лучше вообще запретить использование смартфонов. Это связано с тем, что у них идет смена мира, появляется дополнительная нагрузка, вводятся новые правила.

Телефон не дает ребенку быть в реальном мире. Он уводит его в виртуальный. Например, у ребенка какой-то стресс, и вместо решения этого стресса он его задерживает в виртуальном мире. Поэтому это совершенно правильно, и первые полгода смартфон им не нужен, да и дальше тоже.

Как мотивировать ребенка перед школой Если в детский сад ребенка можно не водить, то школа обязательна для посещения, и ответственность за это лежит на родителях. Трудно переоценить важность такого понятия, как «мотивация ребенка к учебе». «Там очень много стресса. Для ребенка нужно найти то, что для него будет позитивным. Например, есть та же подружка, которая ходила с ним в детский сад и будет ходить в школу. „А ты там увидишь Анечку или Танечку, вы сможете поиграть, у вас будет что-то вкусненькое на переменке“», — посоветовала психолог. Очень важно давать школьнику что-то привычное с собой — например, маленькую игрушку.

Многие дают какие-то перекусы, что-то вкусненькое. Это тоже поддерживает ребенка. Опять же, все гораздо сложнее с подростками, которые уже понимают, что такое школа: их никакими игрушками и сладостями не заманишь. Тут совершенно другие разговоры.

Для многих подростков важно общение со сверстниками. «Я со многими ребятами разговариваю сейчас. Они, конечно, не хотят ни на уроки, ни к каким учителям. Они хотят к тусовке, к сверстникам. Поэтому тут уже будет другая мотивация. А у ребят из старших классов мотивация — подготовка к институту, к сдаче экзаменов», — объяснила Покусаева. Однако нельзя постоянно давить на ребенка экзаменами, что он не сдаст ЕГЭ или ОГЭ. Важно говорить школьнику, что он со всем справится, а родители помогут преодолеть трудности. «Очень важна именно поддержка, потому что, если родители не оказывают поддержку, куда детям еще обращаться?» — добавила психолог.

Фото: РИА «Новости»