Психолог назвал срок отвыкания школьника от смартфона во время урока

Психолог Дугенцова: даже лежащий рядом смартфон может отвлекать школьника

Даже если ребенок не пользуется смартфоном на уроке, лежащий рядом гаджет способен мешать ему сосредоточиться. Об этом 360.ru рассказала детский психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова.

По ее словам, ребенок может ждать сообщения или уведомления и из-за этого отвлекаться от занятия.

«Каждое переключение съедает кусочек внимания. Ребенок вроде слушал учителя, потом посмотрел сообщение, вернулся обратно, но уже потерял часть мысли. И таких переключений за урок может быть десятки», — объяснила психолог.

Дугенцова добавила, что привыкание к урокам без смартфона занимает разное время: одним детям достаточно нескольких дней, другим может потребоваться пара недель.

В новом учебном году запрет на использование смартфонов российскими школьниками на уроках станет обязательным для всех учебных заведений. В последние два года школы сами определяли возможность наличия гаджетов у детей.

О том, как за это время изменилось поведение и успеваемость школьников, как на запрет смартфонов отреагировали учителя и как отучить ребенка от использования гаджета при выполнении домашнего задания — в материале 360.ru.