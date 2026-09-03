Психолог Березина предупредила о рисках нейросетей для школьников

Регулярное выполнение школьных заданий с помощью нейросетей может помешать детям развивать критическое мышление, творческие способности и навыки общения. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры психологии Новгородского университета Павлина Березина, сообщает Газета.ru .

Березина пояснила, что для полноценного интеллектуального развития ребенку важно самостоятельно искать решения, задавать вопросы и предлагать собственные идеи. Постоянная передача таких задач искусственному интеллекту, по ее словам, лишает мозг необходимой тренировки, пишет ИА НСН.

«Сейчас полностью оградить детей от новых технологий невозможно. Родителям [нужно] обсуждать с ребенком, для чего он использует нейросети, насколько такой способ выполнения заданий честен и как постоянный поиск готовых ответов может отражаться на развитии», — объяснила эксперт.

Психолог отметила, что стремление к быстрым решениям и отсутствие удовольствия от самостоятельно выполненной задачи могут усиливать интерес к видеоиграм. При этом увлечение виртуальным миром нередко становится следствием психологических трудностей: ребенок ищет там успех, признание, общение и возможность справиться с эмоциями.

Тревожными признаками Березина назвала постоянное откладывание важных дел ради интернета и намеренное преуменьшение времени, проведенного в сети.