Проваливших ГИА девятиклассников бесплатно обучат рабочим профессиям

Госдума приняла закон, позволяющий девятиклассникам, провалившим государственную итоговую аттестацию, бесплатно получить образование по профессиям рабочих или служащих. Документ опубликовали на сайте нижней палаты парламента .

В пояснительной записке заявили, что многие выпускники, не сдавшие экзамен, не могли получить профессиональное образование. Таким школьникам приходилось целый год ждать пересдачи, хотя это время можно было бы потратить на обучение.

«Ежегодно несколько тысяч детей не могут сдать экзамен даже с третьей попытки и теряются в теневой экономике. Это неприемлемо!» — заявила одна из авторов законопроекта, вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.

Инициатива подразумевает, что ученики, провалившие аттестацию, будут проходить бесплатное профобучение с присвоением первого-четвертого разрядов.

Регионы смогут содержать обучение будущих специалистов за счет местных бюджетов. Перечень профессий и учебных заведений — техникумов и лицеев — также установят региональные власти, уточнила Абрамченко.

В июле более 17 тысяч школьников пересдали ОГЭ в Московской области. Самыми частыми предметами на пересдаче стали информатика, география и обществознание.