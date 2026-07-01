Проректор МИРЭА Рогов рассказал, что в 2026 году изменится система поступления в российские вузы для иностранцев

Проректор МИРЭА Игорь Рогов в пресс-центре ИА НСН рассказал о значительных изменениях в системе поступления в российские вузы, которые произойдут в 2026 году.
Благодаря переменам иностранные граждане и россияне смогут передавать свои документы через одну систему. Обновление затронет правила подачи документов, механизмы зачисления и распределения мест. Также будет усилена роль цифровых сервисов поступления. Игорь Рогов оценил предстоящие изменения позитивно.
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