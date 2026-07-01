Проректор КИПУ Лучинкина рассказала, что теперь абитуриенты не могут подавать документы напрямую через сайты вузов

В 2026 году порядок поступления в высшие учебные заведения в России претерпел значительные изменения, о которых сообщила телеканалу «Крым 24» первый проректор КИПУ имени Февзи Якубова Анжелика Лучинкина. Теперь абитуриенты не могут подавать документы напрямую через сайты университетов. Вместо этого им необходимо воспользоваться порталом «Госуслуги» или обратиться в приемные комиссии вузов.

Абитуриенты могут подавать заявления через портал «Госуслуги», лично в приемной комиссии университета или направить их через оператора почтовой связи. Подача документов через собственные информационные системы вузов была упразднена, что делает процесс более унифицированным и доступным.

В рамках целевого приема теперь будут устанавливаться конкретные заказчики, организации, формы обучения и количество мест. Это позволит более точно формировать кадровый резерв для работодателей.

Выпускники учреждений среднего профессионального образования смогут поступать в вузы без учета результатов ЕГЭ, но только на специальности, соответствующие профилю их образования. В случае смены специальности им потребуется сдать ЕГЭ.

Граждане России, сдававшие экзамены в Белоруссии, теперь смогут использовать их результаты при поступлении в российские вузы, что ранее было доступно только для граждан Белоруссии.

Эти изменения направлены на упрощение и оптимизацию процесса поступления, а также на улучшение взаимодействия между абитуриентами и образовательными учреждениями. Абитуриентам рекомендуется внимательно ознакомиться с новыми правилами и воспользоваться доступными способами подачи документов.