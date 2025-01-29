В России решили бороться с репетиторством перед экзаменами

С практикой репетиторства для дополнительной подготовки школьников перед сдачей ОГЭ и ЕГЭ необходимо бороться. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее слова привел ТАСС .

«Необходимо бороться с тенденцией, когда родители обращаются к дорогостоящим репетиторам, чтобы обеспечить сдачу школьных экзаменов детям. К образованию у всех должен быть равный доступ», — сказала спикер Совфеда.

Матвиенко попросила комитет по образованию, науке и культуре взять вопрос на свой контроль. В частности, она предложила найти решение проблемы дефицита школьных учителей, а также разработать единые подходы к созданию учебников в России.

В правительстве России обещали, что платные репетиторы скоро детям не понадобятся. Потому что в школах повысится качество образования, а бесплатные услуги позволят не платить учителю со стороны.