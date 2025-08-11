Продолжительность нового учебного года определили в России

Новый учебный год в России продлится с 1 сентября 2025 года до 26 мая 2026 года. Продолжительность учебного периода определило Минпросвещения, сообщило РИА «Новости» .

Организация учебного процесса возможна двумя способами: по четвертям или по триместрам. Минпросвещения направило рекомендации регионам.

«Документ призван обеспечить единые подходы к образовательному процессу, соблюдение санитарных норм и профилактику переутомления учащихся», — отметили в ведомстве.

Министерство обязало регионы определить осенние, весенние и зимние каникулы, а для первоклассников еще и дополнительные в феврале. Период отдыха должен длиться не менее семи дней.

С начала нового учебного года в этом году изменится недельная учебная нагрузка для учеников начальной школы. Министерство также установило общие рамки учебной нагрузки за четыре года обучения.