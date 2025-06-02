Привычная система с нюансами. Нужно ли отменять ОГЭ

Вероятная отмена ОГЭ и возвращение к традиционным экзаменам после девятого класса в России может положительно повлиять на психологическую атмосферу среди детей. Об этом 360.ru заявила преподаватель истории, обществознания и права в Московском президентском кадетском училище имени М. А. Шолохова войск Национальной гвардии Евгения Ворсина.

«С точки зрения того, чтобы снизить тревожность детей и создать им комфортную психологическую атмосферу, я за. Потому что сама мама девятиклассника, хоть он и не сильно волнуется, но родители-то не меньше», — сказала она.

Преподаватель отметила, что если речь о профильных 10-х и 11-х классах, то в школах должны быть внутренние экзамены.

«С одной стороны, отмена ОГЭ целесообразна, с другой — мы давно в этой системе живем, сразу видим результат по конкретному предмету», — уточнила педагог.

При этом Ворсина отметила, что если разговаривать с ребенком на экзамене, то в ходе общения можно задавать вопросы и понять, владеет ли он материалом.

«Но и то и другое субъективно, даже учителя порой отвечают по-разному на те же вопросы, что и дети. Но картина более полноценная, когда устно спрашиваешь ребенка. Хотя волнение присутствует, кому-то трудно говорить, плюсы и минусы есть», — заключила она.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы отправили министру просвещения Сергею Кравцову обращение с предложением отменить ОГЭ, вернувшись к традиционной форме устных и письменных экзаменов.