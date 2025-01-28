Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» вернут в школы

В программу пятых-седьмых классов российских школ вернут предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Об этом сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжественном пленарном заседании ХХХIII Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском дворце.
«Предмет будут преподавать учителя истории», — добавил глава Русской православной церкви.
Он назвал возвращение дисциплины важным для современной российской школы.
Ранее президент Владимир Путин одобрил введение в школах цикла уроков «Разговоры о важном». Он подчеркнул, что воспитывать патриотизм необходимо с раннего детства, и предложил проводить такие занятия не только для школьников, но и для воспитанников детских садов, объясняя им все как можно более искренне и доходчиво.
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