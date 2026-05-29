Поймали со шпаргалкой на ЕГЭ: учитель Капалкина объяснила, что делать

Близится день, когда выпускники 2026 года, переступят порог своих школ и пойдут сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Уже 1 июня ребята смогут продемонстрировать знания по истории, литературе и химии. Однако еще есть время, чтобы узнать правила поведения, в частности, что делать, если вас застали в аудитории со шпаргалкой и телефоном, объяснила 360.ru учитель математики МБОУ «СОШ № 1 станицы Зеленчукской имени В. П. Леонова» Карачаево-Черкесской Республики Юлия Капалкина.

Если запрещенные предметы найдут до начала экзамена, то организаторы просто попросят участника ЕГЭ оставить их на входе. Последствия наступят, если подобное обнаружат во время аттестации.

«В этом случае составят акт об удалении с экзамена с указанием причины, так как это нарушение», — уточнила Капалкина.

Выпускник сможет пересдать экзамен только в сентябре.

