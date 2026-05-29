Правила ЕГЭ 2026: шпаргалки, туалет и пересдача — что нужно знать выпускнику

Процедура очень простая: дети заранее перед экзаменом узнают в какую аудиторию им заходить — ориентируясь на списки, которые вывешивают на дверях.

У нас в регионе дети заходят по аудиториям в пункт проведения экзамена вместе с сопровождающим. Далее они ожидают получения комплектов контрольно-измерительных материалов (КИМ) на руки и после приступают к выполнению.

Время засекается: всегда объявляется, что время пошло, и во время экзамена — сколько осталось. Организаторы внутри аудитории за этим четко следят.

Вне аудитории детям помогают, когда кто-то хочет выйти в туалет или к медработнику, предположим. Когда ребенок заканчивает экзамен, он сдает свою работу и просто покидает пункт проведения экзамена. Ничего трудного.

У нас, например, было несколько тренировочных ЕГЭ, чтобы дети понимали, что нельзя, куда пойти и к кому обратиться в случае возникновения затруднений.