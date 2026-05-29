Правила ЕГЭ 2026: шпаргалки, туалет и пересдача — что нужно знать выпускнику
Учитель Капалкина объяснила, что будет, если часто отпрашиваться в туалет на ЕГЭ
Основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) стартует 1 июня. Последние недели перед экзаменами стоит посвятить не только зубрежке, но и ознакомиться с правилами поведения, например, что можно брать с собой, какое наказание последует, если попался на шпаргалке, и что делать, если плохо себя почувствовал прямо в аудитории. Вместе с экспертом 360.ru разобрал основные моменты, чтобы экзамен не закончился раньше времени.
Далее — прямая речь учителя математики МБОУ «СОШ № 1 станицы Зеленчукской имени В. П. Леонова» Карачаево-Черкесской Республики, лауреата всероссийского конкурса «Учитель года России — 2018» Юлии Капалкиной.
Что можно взять с собой на ЕГЭ?
Документы, паспорт без обложки, черную гелевую ручку, бутылочку воды и шоколадку. Для разных дисциплин есть свои разрешенные списки. Например, на некоторые предметы можно брать непрограммируемый калькулятор или линейку.
Что будет, если проверяющие найдут телефон/шпаргалку до экзамена?
До экзамена участника ЕГЭ осматривают.
Во время осмотра выпускник проходит через стационарную рамку или ручные металлоискатели — которые покажут наличие телефонов, смарт-часов или наушников. Далее участник экзамена проходит визуальный осмотр, в том числе предметов, которые он взял с собой (воды, шоколадок, канцелярских принадлежностей).
Если найдут что-то не из разрешенного списка, просто предложат оставить это вне пункта проведения. Например, если ребенок будет звонить до прохождения рамки, ему предложат оставить телефон и все ненужное до входа в аудиторию.
Если же запрещенные предметы найдут во время ЕГЭ, то составят акт об удалении с экзамена с указанием причины, так как это нарушение.
В последнем случае пересдать экзамен можно будет только в сентябре.
Как проходит процедура ЕГЭ: от запуска в аудиторию до сдачи бланка с ответами?
Процедура очень простая: дети заранее перед экзаменом узнают в какую аудиторию им заходить — ориентируясь на списки, которые вывешивают на дверях.
У нас в регионе дети заходят по аудиториям в пункт проведения экзамена вместе с сопровождающим. Далее они ожидают получения комплектов контрольно-измерительных материалов (КИМ) на руки и после приступают к выполнению.
Время засекается: всегда объявляется, что время пошло, и во время экзамена — сколько осталось. Организаторы внутри аудитории за этим четко следят.
Вне аудитории детям помогают, когда кто-то хочет выйти в туалет или к медработнику, предположим. Когда ребенок заканчивает экзамен, он сдает свою работу и просто покидает пункт проведения экзамена. Ничего трудного.
У нас, например, было несколько тренировочных ЕГЭ, чтобы дети понимали, что нельзя, куда пойти и к кому обратиться в случае возникновения затруднений.
Сколько раз можно отпрашиваться в туалет и на какое время?
Когда ребенок покидает аудиторию, то вносится запись в соответствующую таблицу — ведомость выхода из аудитории. В ней фиксируют не только время выхода, но и время возвращения.
Естественно, все материалы остаются в аудитории, ребенок не забирает их с собой, а оставляет на своем месте. При сопровождении организатора он идет к медработнику или в туалет, с ним же возвращается.
Количество выходов из аудитории не регламентировано. Поэтому, если у ребенка возникнет надобность, он может, конечно, выходить очень часто, но когда он будет решать задания? Кроме того, возможно, на него обратят внимание те, кто смотрит за экзаменом по камерам.
Как правильно заполнять бланки ЕГЭ?
Бланки следует заполнять разборчиво, каждую букву в отдельном поле черной гелевой ручкой. В них вносят паспортные данные.
Нужно писать печатными буквами — образцы букв и цифр написания находятся прямо в бланке. Как правило, дети с этим справляются.
Что делать, если в день экзамена почувствовал себя плохо?
Если участник ЕГЭ в день экзамена почувствовал себя плохо, ему следует обратиться в администрацию школы. Для каждого конкретного случая будет, я думаю, своя инструкция, но в больном виде никто сдавать экзамены не будет.
Однако обозначиться в любом случае нужно. Я затрудняюсь ответить подробнее на этот вопрос, потому что в моей практике такого не было. Но я думаю, что это решаемо.
Согласно открытым источникам, выпускник обязан вызвать врача на дом, чтобы был медицинский документ, который подтверждает недомогание. Далее следует известить о болезни школу. Когда участнику ЕГЭ станет лучше, следует написать заявление о сдаче экзамена в резервный день.
Если стало плохо во время экзамена, следует обратиться к организаторам и в их сопровождении посетить медработника. Именно он примет решение, можно ли продолжать или следует оформить акт о досрочном завершении экзамена по уважительной причине. Пересдача также будет возможна в резервный день.
Что делать, если не успел решить ЕГЭ за отведенное время?
С недавнего времени по указу президента России детям дали возможность пересдать экзамен. Поэтому если какой-то экзамен с точки зрения ребенка не очень удался, то он сможет его пересдать в резервный день.
В 2026 году резервными днями сделали 8 и 9 июля.
Ребенок сам выбирает, какой экзамен он будет пересдавать. При этом предыдущая попытка аннулируется, то есть выбирается не лучший результат, а последний.
ЕГЭ в 2026 году пройдут в 89 регионах России и образовательных организациях 54 стран за рубежом. На участие в экзаменах зарегистрировались порядка 750 тысяч человек, из них 663 тысячи — выпускники этого года. Для проведения ЕГЭ задействуют около шести тысяч пунктов проведения экзаменов (ППЭ), 300 тысяч организаторов и других работников.